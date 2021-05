Notre chroniqueuse revient sur le lancement du Grand Chelem parisien, dont les qualifications ont débuté il y a deux jours.

Ah, Roland-Garros ! Quel plaisir de revoir ce tournoi chaque année! Paris, c’est le Major qui profite d’une large couverture à la télévision. Tout le monde regarde les matchs. On peut voir tout ou presque. Il se passe à un lob de chez nous. Il inspire les plus jeunes joueurs qui espèrent fouler un jour cette terre battue mythique. L’US et l’Australian se passent trop loin. Le gazon de Wimbledon n’est pas dans la culture belge. Roland est spécial.

(...)