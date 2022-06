Cela fait pratiquement un an que Roger Federer n'a plus disputé un match officiel. C'était face à Hubert Hurkacz en quart de finale de Wimbledon l'année dernière. Depuis lors le Suisse a été opéré du genou pour la troisième fois en un an et demi l'été dernier et travaille à son retour dans le plus grand secret.

Mais si les fans du Suisse sont remplis d'espoir, ils vont encore devoir patienter quelques mois avant de revoir celui qui a remporté 20 titres du Grand Chelem en action. Federer espère en effet participer à la Laver Cup du 23 au 25 septembre et au tournoi de Bâle du 22 au 30 octobre prochain. Mais si en faisant cette annonce, le Suisse a voulu rassurer ses supporters, pour d'autres, l'annonce de sa participation à "son" tournoi pourrait être le signe qu'il est sur le point d'arrêter sa carrière.

Ainsi l'ancienne légende John McEnroe n'est pas très optimiste sur les chances de voir Federer reprendre véritablement sa carrière, lui qui aura 41 ans en août. "Je peux me tromper, mais j'ai le sentiment qu'il va dire au revoir à partir de chez lui, en Suisse. Alors qui sait. Nous verrons quelle sera la forme d’adieu qui le rendra vraiment heureux", a expliqué l'Américain dans les colonnes de la Repubblica fin mai, tout en prenant des pincettes, "Il y a 5 ou 6 ans, il avait déjà pris 6 mois de repos et personne ne pensait qu'il pourrait à nouveau gagner un titre du Grand Chelem, mais il l'a fait. Maintenant, cela semble impossible et il a quand même dit qu'il jouerait à Bâle."

Mais McEnroe n'est pas le seul à penser que Bâle sera le dernier tournoi de Federer. Ancien numéro 3 mondial, Nikolay Davydenko pense également que le tournoi suisse servira de tournée d'adieu au champion helvète : "Je pense sincèrement qu’il va disputer le tournoi de Bâle chez lui pour y achever sa carrière."

De son côté, Roger Federer a toujours expliqué qu'il voulait continuer en 2023 et que sa participation au tournoi de Bâle ne sera pas qu'un one shot. Pourtant, il ne donne aucune précision sur son retour éventuel l'année prochaine : "Comment, quand et pour quoi faire, je ne sais pas encore. Mais ce serait l’idée", a-t-il déclaré, prudent, dans une interview au quotidien suisse Tagesangzeiger, "je suis moi-même curieux de voir ce qui va suivre. Mais j’ai de l’espoir, j’ai déjà fait un bon bout de chemin. Je ne suis pas loin. Les trois ou quatre prochains mois seront éminemment importants."