Tous les événements ITF dans ces deux pays sont annulés. Cette décision, qui suit la recommandation faite lundi par le Comité international olympique (CIO), a pour conséquence d'exclure la Russie et le Bélarus de la Coupe Davis et de la Billie Jean Cup. L'équipe belge de BJK Cup, qui devait affronter les Bélarusses les 14 et 15 avril lors des barrages, jouera donc la phase finale.

La Russie est tenante du titre tant de la Coupe Davis que de la BJK Cup.

Si cette décision implique les deux équipes nationales, les joueurs et joueuses ne sont pas concernés. Russes et Bélarusses pourront donc continuer de disputer les rendez-vous organisés par l'ATP et la WTA, les principaux circuits masculin et féminin.

La Russie compte quatre joueurs dans le top 25 du classement ATP, dont le nouveau N.1 mondial Daniil Medvedev et Andrey Rublev (ATP 6).

Au classement WTA, qui a déjà retiré la mention des nationalités russes et bélarus des joueuses concernées, la Russie possède pas moins de 16 joueuses dans le top 200, dont Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 14) et Veronika Kudermetova (WTA 23).