Roger Federer ne participera pas au prochain Open d'Australie qui doit se dérouler du 8 au 21 février prochain. Mais alors que l'on pensait que l'absence de l'ancien numéro un mondial était due à son genou récalcitrant et qu'il n'était pas encore prêt pour le premier Grand Chelem de la saison (c'est ce que le communiqué officiel laissait entendre), il n'en serait finalement rien selon un membre de l'organisation du tournoi.

Pour André Sa, directeur des relations avec les joueurs de l'Open d'Australie, le forfait de la star suisse serait d'ordre familial. L'idée de la quarantaine obligatoire sans pouvoir quitter sa chambre d'hôtel n'était pas du goût de Mirka, l'épouse de Federer. Car le Suisse ne comptait pas se déplacer sans toute sa famille.

"Si Federer ne vient pas, c'est seulement à cause de la quarantaine", a expliqué Sa au micro de nos confrères d'Eurosport, "Quand j'en ai parlé avec lui il y a un mois, il avait deux options. Venir en famille et observer la quarantaine ou venir seul. Dans le premier cas, Mirka et les quatre enfants ne pourraient pas quitter leur chambre durant la quarantaine. La seule exception concerne les joueurs et leur entraînement. Mirka n'approuvait pas cette option. Federer pouvait alors venir seul. Mais il m'a répondu ceci : "Mec, j'ai 39 ans, 4 enfants et 20 Grands Chelems. J'ai passé le temps d'être séparé de ma famille pendant cinq semaines."