Le tennis est un sport exigeant où la confiance joue un rôle important. Et comme dans d’autres disciplines, la vérité d’un jour n’est pas spécialement celle du lendemain, surtout quand on sort d’une très longue période loin des courts. C’est ce que connaît actuellement Dominic Thiem. Vainqueur d’un Grand Chelem, l’US Open en 2020, et double finaliste de Roland-Garros, l’Autrichien est resté pendant neuf mois (de juin 2021 à mars 2022) sur la touche à cause d’une blessure au poignet droit, un détachement de la gaine postérieure suite à une torsion trop importante.