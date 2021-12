Le N.1 mondial Novak Djokovic forfait pour l'ATP Cup

Tennis

Novak Djokovic, qui refuse de dire s'il a été ou non vacciné contre le coronavirus et qui entretient le doute sur sa participation à l'Open d'Australie, ne disputera pas l'ATP Cup à partir de samedi et jusqu'au 9 janvier à Sydney, ont annoncé les organisateurs mercredi.