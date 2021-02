"Nous sommes absolument confiants sur le fait que l'Open d'Australie aura lieu", a déclaré M. Tiley, alors qu'un demi-millier de joueurs et de personnes accréditées ont été placés à l'isolement. "Notre plan est de continuer à jouer demain comme prévu."

Tiley a déclaré aux journalistes à Melbourne que 160 joueurs et leurs équipes pour un total de 507 personnes, qui ont séjourné à l'hôtel Grand Hyatt à Melbourne ont commencé les tests jeudi matin et resteront à l'isolement jusqu'à ce qu'ils obtiennent l'autorisation des autorités sanitaires. Parmi eux figurent les N.1 belges David Goffin et Elise Mertens, ainsi que leur entourage.

Une décision concernant la reprise vendredi des six tournois arrêtés à Melbourne ce jeudi afin de faciliter les opérations de testing serait annoncé avant 18 heures locales.