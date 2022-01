Est-ce que Novak Djokovic, toujours enfermé dans un hôtel réservé aux réfugiés à Melbourne, va pouvoir rester en Australie pour disputer le premier Grand Chelem de la saison ou sera-t-il remis dans un avion direction la Serbie, avec le risque de ne plus pouvoir venir Down Under jusqu’en 2025, suite à l’annulation de la validité de son visa ?