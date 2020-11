Ce dimanche, après la finale du tournoi de Paris, la drôle de saison 2020 des World Tour Masters 1000 prendra fin. En 1990, lorsque l’ATP créa cette nouvelle catégorie de prestigieux tournois, elle ne s'attendait pas à fêter ses 30 ans comme cela...

Il y a 30 ans, en 1990, l’ATP créait les Championship Series devenus en 2009 les World Tour Masters 1000. L’objectif ? Regrouper 9 tournois prestigieux, qui vivaient dans l’ombre des 4 Grands Chelems, et augmenter leur attractivité, en valorisant aussi leurs dotations, en points ATP (1000 pour le vainqueur) et en prize-money.

En 1990, les neuf tournois choisis étaient Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Hambourg, Rome, Canada (organisé les années paires à Toronto et impaires à Montréal), Cincinnati, Stockholm et Paris. Trente ans plus tard, sept sont encore au programme : Hambourg (dernière édition en 2008) et Stockholm (en 1995) se sont effacés au profit de Madrid et Shanghai, arrivés lors du relifting de 2009.

(...)