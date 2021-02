Dans sa quête d’un neuvième sacre à Melbourne qui lui permettrait de se rapprocher de Roger Federer et Rafael Nadal dans le classement particulier du nombre de titres en Grand Chelem, Novak Djokovic va devoir réussir une nouvelle épreuve la nuit prochaine. Après avoir écarté assez facilement (6-3, 6-1, 6-2), le Français Jérémy Chardy au premier tour de cette édition 2021 de l’Australian Open, le Serbe va retrouver face à lui l’Américain Frances Tiafoe qui présente un jeu plus complet et varié. Ce sera le premier affrontement entre les deux hommes. Un affrontement que Novak Djokovic ne veut pas voir se transformer en piège. Car à 33 ans, le numéro mondial regorge d’ambitions avec en point de mire au mois de mars le record du plus grand nombre de semaines passées en tête du ranking de l’ATP.

“J’ai été chanceux, sans aucun doute, de connaître beaucoup de succès dans ma carrière et de battre des records, expliquait Novak Djokovic après son match face à Chardy. J’aime mon sport et je suis passionné. Et donc la motivation est toujours présente pour atteindre de grands objectifs. Je veux encore battre des records. Dire le contraire serait un mensonge. Je suis transparent et un de mes objectifs en 2021 est de battre ce record de semaines comme numéro un mondial. Je m’en rapproche de plus en plus. Vous savez, c’est la réalisation de toute une vie de travail.”

Et le Serbe de 33 ans qui compte 17 titres en Grand Chelem ne veut pas s’arrêter là.

“Je veux encore gagner beaucoup de titres : des Grands Chelems mais aussi des Masters 1000. Tous les records sont dans un coin de ma tête. Je connais bien l’histoire du tennis et je respecte les joueurs qui ont marqué l’histoire de mon sport. Je veux faire de même et c’est pour cela que je me fixe toujours de nouveaux objectifs. La passion et l’amour que j’ai pour le jeu sont les principales raisons pour lesquels je joue toujours. J’adore les émotions que procure le tennis. Et puis, comme joueur pro, c’est logique d’avoir des objectifs. Je travaille pour les atteindre et je le répète, j’ai la chance d’être où je suis. Nous verrons ensuite ce que l’avenir nous réserve.”

Dans l’immédiat les fans de Djokovic et le Serbe lui-même espèrent que ce sera une qualification pour le troisième tour de l’Australian Open.