On navigue toujours à vue mais la lumière est un peu plus forte sur le chemin. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les instances de l’ATP ont en effet (enfin) communiqué le calendrier de début de la saison 2021. Et donc officialisé un report de l’Open d’Australie qui aura désormais lieu du 8 au 21 février, avec des qualifications masculines disputées… à Doha (10-13 janvier), qui organise d’habitude un tournoi ATP 250 fin décembre.L’ATP a officialisé son début de saison, où figure l’Open d’Australie à partir du 8 février.

