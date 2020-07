Entre 1988 et 1990, le Grand Chelem anglais a connu la trilogie Becker-Edberg.

L’histoire de Wimbledon regorge de grands duels, de rivalités historiques et de rencontres épiques. Dans les années 1980, à une époque où le gazon londonien était bien plus rapide que maintenant avec des rebonds plus capricieux, les attaquants aux styles différents pouvaient y briller. Et de 1988 à 1990, les amateurs de la petite balle jaune ont pu suivre la trilogie Edberg-Becker avec comme dans chaque bon film ou série deux acteurs principaux aux caractéristiques bien différentes.

(...)