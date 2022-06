La Lyonnaise, 75e mondiale, a battu en finale la Canadienne Bianca Andreescu (WTA 64) en trois manches 6-7 (5/7), 6-4, 6-4 au bout de 2h39 minutes de jeu pour ajouter un 8e titre à son palmarès, le premier depuis 2019.

Caroline Garcia, ex-numéro 4 mondiale, a remporté ses trois finales disputées sur gazon, à Bad Homburg dimanche, à Nottingham en 2019 précisément et à Majorque en 2016.

Bianca Andreescu avait profité en demi-finales du forfait de Simona Halep (WTA 19) en raison de problèmes de cou. La Canadienne de 22 ans, lauréate de l'US Open 2019, cherchait à ajouter une 4e ligne à son palmarès à l'occasion de sa première finale de la saison.

C'est en confiance que les deux joueuses vont prendre la direction de Londres, où débute lundi Wimbledon, 3e levée du Grand Chelem de la saison.

Premier titre sur gazon pour Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas (N.2) a remporté le tournoi de tennis ATP 250 de Majorque, joué sur gazon et doté de 886.500 euros, samedi en Allemagne. Le Grec, 6e mondial, a pris la mesure en finale de l'Espagnol Roberto Bautista Agut (N.5), 20e joueur du monde, en trois manches: 6-4, 3-6 et 7-6 (7/2) au bout de plus de deux heures 30 de jeu (2h31).

Stefanos Tsitsipas, 23 ans, ajoute un 9e titre ATP à son palmarès pour sa 4e finale cette saison (la 21e de sa carrière), lui qui a triomphé à Monte Carlo et perdu à Rotterdam et Rome. C'était la première finale sur gazon pour l'Athénien, qui reste sur deux éliminations au premier tour à Wimbledon.

Taylor Fritz s'impose en finale à Eastbourne comme en 2019

Déjà vainqueur en 2019, Taylor Fritz (N.3) a remporté une seconde fois le tournoi de tennis ATP 250 sur gazon d'Eastbourne, une épreuve dotée de 697.405 euros, samedi en battant, dans une finale 100% américaine, Maxime Cressy, 60e mondial. Taylor Fritz, 14e joueur du monde, s'est imposé en trois manches, 6-2, 6-7 (4/7) et 7-6 (7/4). La partie a duré 2 heures et 17 minutes.

Ce Californien de 24 ans, vainqueur à Indian Wells en mars mais en délicatesse depuis, avec notamment des éliminations d'entrée à Rosmalen et au Queen's ces dernières semaines, se remis ainsi sur de bons rails avant Wimbledon qui débute lundi. Il ajoute un 3e titre à son palmarès, la deuxième sur gazon après sa victoire à Eastbourne en 2019 donc.

Né à Paris et Franco-Américain, Maxime Cressy, 25 ans, disputait sa 2e finale sur le circuit, lui qui a perdu la première en début de saison à Melbourne contre Rafael Nadal dans un tournoi disputé juste avant l'Open d'Australie.