Il y a moins d’un mois, au Challenger de Saint-Petersbourg, Zizou Bergs avait déjà surpris tout le monde en passant des qualifs au titre. Le Limbourgeois a confirmé au Challenger de Lille que cette réussite ne devait rien au hasard. Dans le nord de la France, il a sorti des types qui ne sont pas nés de la dernière pluie comme Marterer (ex ATP 45), Kamke (ex ATP 64), Arnaboldi (ex ATP 153), Halys (ex ATP 102) et Barrere (ex ATP 80 et actuel 117e). En cinq mois, Zizou Bergs est passé de la 528e à la 265e place mondiale. Un nouveau phénomène est né. Qui se cache derrière cette gueule d’ange avec les cheveux cachés par une casquette portée à la façon d’un Andy Roddick ?