Si Novak Djokovic refuse de se faire vacciner, il risque de ne plus jouer beaucoup de Grands Chelems cette année… et peut-être en 2023.

Novak Djokovic est obsédé par l’empreinte qu’il laissera derrière lui. Il joue dans l’unique but de chasser les records. Deux l’intéressent particulièrement : les titres du Grand-Chelem et les semaines à la place de n°1. Pour être le ‘GOAT’, il doit absolument passer le cap des 20 titres du Grand-Chelem voire plus. Actuellement, il doit partager la barre des 20 avec les très encombrants Roger Federer et Rafael Nadal.

(...)