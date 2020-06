L’AFT a annoncé la bonne nouvelle ce lundi.

Suite à l’annonce du Conseil National de Sécurité du mercredi 3 juin, au nouvel Arrêté Ministériel publié ce vendredi 05 juin et aux informations transmises par les autorités de tutelle et Madame la Ministre des sports ce samedi 06 juin, l’AFT (association francophone de tennis) a décidé que les compétitions de tennis sans public (avec public : max 200 personnes dès le premier juillet) pourront reprendre et le feront à partir des tournois de la semaine du 15 juin mais dans des conditions bien précises et en respectant le protocole sanitaire spécifique à la pratique du tennis en compétitions.

Le communiqué de l’AFT précise que chaque secrétariat régional prendra contact avec ses clubs pour organiser la reprise des tournois. Une bonne nouvelle pour les joueurs et pour les organisateurs des tournois qui ne devaient reprendre que le premier août. En ce qui concerne les Interclubs ayant déjà été reprogrammés en août et septembre, ceux-ci ne subiront plus de modifications de calendrier.