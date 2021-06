La jeune garde italienne a poussé les leaders du monde dans leurs derniers ou plutôt avant-derniers retranchements.

Novak Djokovic a subi les assauts de Lorenzo Musetti durant plus de deux heures. Le tombeur de Goffin a proposé un large panel de son talent, de sa puissance et de sa créativité. Mais, il lui a manqué l’expérience, la gestion des efforts et surtout l’endurance. Musetti a remporté le premier match 7-6 (7), 7-6 (2) en 2 h 20, mais il a pris 6-1, 6-0, 4-0 en 1 h 08 dans le deuxième match.

"Il n’y a pas eu de panique. Pour être franc, je me sentais plus nerveux au début du match qu’à deux sets à rien, expliquait Djokovic. Je ne sentais pas mes coups. Après la pause, je me suis senti différent. Dès le troisième set, j’ai joué comme j’aurais dû jouer au début. Puis j’ai vu qu’il avait du mal physiquement."