Elise Mertens a rejoint comme l’an passé le troisième tour de Roland-Garros et va devoir comme l’an passé se sortir d’un piège face à Maria Sakkari. Elle avait raté la marche face à Caroline Garcia (1-6, 6-4, 7-5) en 2020, donc elle a sans aucun doute envie de ne pas rater cette deuxième semaine encore une fois. Elle mène 4-3 dans ses duels avec Sakkari, 18e mondiale.

Jeudi, sur le court 14, la dernière Belge des tableaux de simple, a dans tous les cas démontré qu’elle était décidée à en découdre en toutes circonstances. Malmenée par Zarina Diyas, la Limbourgeoise a souffert avant de se sortir de ce bourbier mais a fait preuve d’un beau sang-froid dans les deux derniers sets pour arracher la victoire (4-6, 6-2, 6-4 en 2 h 30). "Le deuxième set va me donner de la confiance pour la suite, mais pas le début du match où j’ai été trop défensive et où j’avais vraiment les jambes lourdes. Mais dès que j’ai réussi à jouer de manière agressive, c’était beaucoup mieux."

La 15e mondiale n’est pas encore à son meilleur niveau mais sa combativité, elle, est déjà bien huilée. On sent aussi la confiance accumulée depuis le début de saison qui lui permet d’avoir la main ferme quand il le faut. Elle devrait vivre un peu le même genre de bataille contre Maria Sakkari sauf que cette fois sa rivale aura plus de puissance. "C’est une joueuse puissante, agressive : ça va être un match difficile. Je suis au troisième tour, j’ai assuré de ne pas perdre de points mais je veux évidemment aller plus loin."

D’où l’importance de retenir la principale leçon du jour : Mertens doit prendre ses responsabilités. Son premier set face à Diyas fut un résumé de ce qu’elle doit éviter : trop loin de sa ligne, trop passive à l’échange. Face à des joueuses qui ont le même sens du contre et de la défense, elle doit prendre le jeu à son compte. Elle l’a parfaitement fait dès le début du deuxième set en collant à sa ligne de fond, en coupant les trajectoires et en imposant son tempo. Quand on a tant de facilité à prendre la balle tôt et à jouer vers l’avant, autant s’en servir !