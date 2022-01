Pointée du doigt comme étant un grand espoir du tennis belge depuis quelques années, Sofia Costoulas, qui fêtera ses 17 ans en avril prochain, a franchi une nouvelle étape en participant à sa première finale de Grand Chelem. Alors que son papa Sotirios est parti avec la Limbourgeoise "Down Under", Patricia, la maman, est restée en Belgique. Ce qui, depuis deux semaines, ne lui laisse pas beaucoup de temps pour dormir entre son boulot de manager logistique le jour et les matchs de Sofia la nuit.