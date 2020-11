Si vous n’avez pas vu le match entre Rafael Nadal et Dominic Thiem ce mardi après-midi, on ne peut que vous conseiller de trouver au mieux un replay de cet affrontement de la deuxième journée dans le groupe London ou au pire un large résumé. Car pendant un peu plus de deux heures et vingt-cinq minutes, l’Espagnol et l’Autrichien ont offert aux téléspectateurs un match d’un excellent niveau, certainement l’un des meilleurs de la saison 2020. Avec au final, une victoire du dernier lauréat de l’US Open qui par deux fois s’est imposé au tie-break : 7-6 (9/7), 7-6 (7/4) tout en écartant deux balles de set dans le jeu décisif de la première manche.

"Je pense que je viens de disputer l’un des meilleurs matchs de ma carrière, expliquait Dominic Thiem quelques minutes après sa magnifique prestation. Cela se rapproche de ma rencontre de la saison dernière, au Masters aussi, contre Novak Djokovic (NdlR : victoire 6-7, 6-3, 7-6 après 2 h 46 de jeu). Mais je ne suis pas le seul à avoir livré un grand match, c’est aussi le cas de Rafael Nadal. Et quand c’est comme cela, la différence se fait sur des détails. J’ai l’impression que dans le premier set, Rafa était un peu plus fort que moi mais je suis parvenu à l’emporter. Ce qui était très important car il possède un haut taux de victoires quand il enlève la première manche. Il est même presque impossible de le battre dans ces conditions. Ce qui est certain, c’est que je me souviendrai longtemps de cette rencontre."

Bon perdant, le Majorquin soulignait aussi la qualité générale de la partie : "Grâce à un jeu complet, Dominic a réussi pas mal de coups gagnants. Tout comme moi. Je n’ai vraiment pas l’impression qu’il a mieux joué que moi ou que j’ai mieux joué que lui. On a joué tous les deux à un très haut niveau. Et il mérite sa victoire parce qu’il a mieux géré les moments clés."