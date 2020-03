Les meilleurs mondiaux pourront rester plusieurs semaines sans rentrées financières. Pour les autres, ce sera plus délicat... Analyse.

Roger Federer qui offre un million de francs suisses pour les familles défavorisées de son pays, Novak Djokovic qui fait un don d’un million d’euros à la Serbie pour lutter contre le coronavirus et Rafael Nadal qui offre son image à la Croix-Rouge espagnole pour booster une collecte de fonds tout en y participant, mais sans dévoiler le cachet qu’il a offert.

Les stars masculines du tennis mondial ont délié les cordons de la bourse pour lutter contre la pandémie qui touche la planète. Il faut dire que les membres du Big Three ne sont pas dans le besoin et ont déjà bien gagné leur vie avec des gains de plus de 120 millions chacun depuis l’entame de leur carrière. Et même si la saison de tennis est en stand-by pendant plusieurs mois, les ténors de la discipline ne connaîtront pas de problème de liquidité.

(...)