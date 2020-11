La N.1 belge, 21e joueuse mondiale et 2e tête de série de cette épreuve en salle sur surface dure dotée de 202.250 dollars, s'est imposée 6-4, 6-1 en quarts de finale face à la Russe Veronika Kudermetova, 46e mondiale et 5e tête de série. La rencontre a duré 1 heure et 30 minutes.

Il s'agissait de la troisième confrontation entre la Belge de 24 ans et la Russe de 23 ans, la Limbourgeoise avait déjà remporté les deux premières, à Moscou en 2016 (6-7 (3/7), 6-4, 6-2) et à Cincinnati cette année (6-2, 6-3).

Elise Mertens affrontera pour une place en finale la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 33), qui a écarté l'Argentine Nadia Podoroska (WTA 48) en deux sest 6-2, 6-1.