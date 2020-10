"Malgré tous les soins apportés, les recommandations données et tous les tests effectués ces derniers mois, la nuit dernière, j'ai été testé positif au coronavirus. Je suis en isolement et en quarantaine pour éviter d'infecter quelqu'un et j'ai pris toutes les précautions nécessaires", a déclaré Cabal dans une story Instagram, une vidéo éphémère de 24h.

Cabal et Farah devaient débuter l'European Open avec le statut de première tête de série. Ils seront remplacés par la paire australienne composée d'Alex De Minaur et Matt Reid. Ils affronteront le Serbe Nikola Cacic et le Brésilien Marcelo Demoliner au premier tour.

Cabal, 34 ans, et Farah, 33 ans, ont remporté deux tournois du Grand Chelem en 2019: Wimbledon et l'US Open. Cette année, ils ont atteint le dernier carré de Roland-Garros.