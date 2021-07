Le joueur de tennis britannique Daniel Evans doit déclarer forfait pour les Jeux Olympiques de Tokyo à cause d'un test positif au coronavirus. Evans, 28e mondial, l'a confirmé mercredi.

"Malheureusement, j'ai été testé positif au coronavirus et je ne peux donc pas me préparer pour les Jeux Olympiques à Tokyo", a déclaré Evans. "Je suis très déçu. Je souhaite le meilleur à l'équipe britannique pour les JO et j'ai hâte de remonter bientôt sur les terrains."

Mardi, la joueuse britannique Johanna Konta avait également dû déclarer forfait à cause d'un test positif au coronavirus. Son forfait avait également entraîné celui d'Heather Watson, sa partenaire de double.

Chez les messieurs, les espoirs britanniques reposeront sur Andy Murray, champion olympique en titre.