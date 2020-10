On se guette, on se jauge : en ce début de première semaine, les yeux de ses grands rivaux sont forcément sur Rafael Nadal. L’homme aux douze titres à Roland-Garros n’est pas arrivé dans les meilleures conditions à Paris et a déjà confié tout le mal qu’il pensait des conditions de jeu et des balles. Mais avec le tableau qu’il a en ce début de tournoi, il ne risque pas de trébucher : mercredi, il a désossé Mackenzie McDonald (6-1, 6-0, 6-3).



(...)