Le double finaliste sortant affrontera le Suisse Stan Wawrinka ou le jeune Français Hugo Gaston pour une place en quarts de finale.

Ruud (ATP 25), le joueur avec le plus de victoires à son actif sur terre battue en 2020 (17), notamment demi-finaliste à Rome et Hambourg en septembre, a d'abord donné du fil à retordre à Thiem dans le premier set, en breakant le premier (3-1) et en l'embarquant dans de longs échanges disputés.

Mais, sous le toit du court Central, le N.3 mondial ne s'est pas affolé et a progressivement pris le dessus en faisant tout un peu mieux que son jeune adversaire (21 ans), qui partage beaucoup de points communs avec lui, jusque dans leur silhouette. Après un premier set remporté en un peu plus d'une heure, Thiem a accéléré le rythme pour s'imposer en 2h15.

"Je suis très content, j'ai fait un très bon match, peu de fautes face à un très bon joueur, en confiance, un des meilleurs sur terre battue cette année. Il y a eu beaucoup de bons rallyes", a estimé l'Autrichien.

Thiem n'a pour l'instant pas perdu le moindre set au cours de sa quinzaine parisienne.