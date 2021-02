Thiem et Djokovic miraculés ? Non, ce sont simplement des grands champions ! Tennis Christophe Verstrepen © D.R.

Dominic Thiem a survécu à la tempête Kyrgios pendant que Novak Djokovic s’imposait malgré une blessure aux abdominaux.



On ne devient pas un vainqueur de Grand Chelem et un pensionnaire du top 3 mondial seulement avec des bons coups de raquette. Pour atteindre un tel niveau, il faut se forger ou posséder un mental d’acier, un caractère capable de vous faire retourner des situations qui semblent aux yeux de tout un chacun compromises. Novak Djokovic et Dominic Thiem ont prouvé lors de leur match du troisième tour qu’ils appartenaient à cette race de champions.



(...)