Dominic Thiem avait brillamment remporté son duel face à Rafael Nadal en quarts, et il a montré en demi-finales qu’il savait assumer l’exploit et aussi qu’il pouvait gagner un match pareil même avec le frein. Sous le poids de l’enjeu et de son statut de favori, il n’a pas sorti le match de sa vie mais il a démontré tous les progrès faits depuis un an dans la gestion de sa frustration. Pour preuve, ses cinq jeux décisifs remportés sur les deux derniers matchs.

(...)