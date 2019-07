Tennis Dominic Thiem, déjà éliminé, n’est pas prêt à changer son calendrier sur terre battue pour Wimbledon.

Dominic Thiem est tombé dans le piège Sam Querrey dès le premier tour. Le grand serveur américain a gagné 7-6, 6-7, 6-3, 6-0. L’Autrichien n’a pas saisi ses quelques occasions.

"J’étais un peu énervé, bien sûr, après ça", confiait le finaliste de Roland-Garros qui ne se plaindra pas de voir la fin de la saison sur gazon.

Si Sam Querrey est la cause de son élimination, Dominic Thiem a montré qu’il n’était pas digne d’être n°4 sur gazon. "Il y a encore des choses qui ne sont pas faciles. Je veux dire, l’année dernière et cette année ensemble, j’ai joué quatre matchs sur herbe, ce qui n’est pas beaucoup. Lors de la saison sur terre battue, je laisse tant d’énergie sur le terrain que je dois prendre la décision de ne pas jouer de tournoi préparatoire avant de me rendre à Wimbledon. J’aime bien jouer sur l’herbe. Quand vous jouez jusqu’au dernier jour à Roland-Garros, il n’est pas simple d’être au sommet pour Wimbledon."

Sans ambages, il affirme qu’il n’est pas prêt à sacrifier un tournoi sur terre battue pour arriver dans de meilleures conditions sur l’herbe. "Non, ce n’est pas possible. En revanche, je pourrais éviter de retourner sur la terre battue après Wimbledon. Mais j’aime beaucoup Hambourg et Kitzbuhel. Je dois voir comment je gérerai le calendrier pour mieux jouer à Londres. D’autres joueurs y parviennent. Peut-être qu’ils ont un peu plus d’expérience ou qu’ils ont plus de talent sur l’herbe", a-t-il conclu, l’air dépité.