Thiem n’est que l’ombre de lui-même: Nadal perd un rival pour le titre à Roland-Garros Tennis Thibaut Vinel © AFP

Dominic Thiem n’a plus rien d’un candidat au titre à Roland-Garros. Inquiétant à une semaine du Chelem français.



Thieminator ne fait plus peur sur terre battue en 2021. Le plus sérieux des outsiders de Rafael Nadal se cherche même sur le tapis rouge où il avait pris l’habitude de valser. L’Autrichien galère et ne s’en cache pas. Ses résultats sont dramatiques. À Monte-Carlo, il avait choisi de renoncer pour se préparer pour la suite.



(...)