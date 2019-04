L'Autrichien Dominic Thiem s'est offert un 13e titre ATP en remportant le tournoi sur terre battue de Barcelone dimanche.

Thiem, 5e joueur mondial et 3e tête de série, s'est imposé en deux sets 6-4, 6-0 en finale face au Russe Daniil Medvedev, 14e mondial et 7e tête de série. La rencontre a duré 1 heure et 13 minutes.

Thiem, qui a enlevé son second titre ATP de l'année après le Masters 1000 d'Indian Wells, succède à l'Espagnol Rafael Nadal au palmarès du tournoi catalan.

Samedi, Thiem avait mis fin au règne de Rafael Nadal (ATP 2/N.1), qu'il a battu 6-, 6-4 en demi-finales e ce tournoi ATP 500 doté de 2.609.135 euros.

Nadal s'est imposé 11 fois à Barcelone, où le court central porte d'ailleurs son nom, et avait remporté les trois dernières éditions. Le Majorquin, qui avait battu Thiem en finale de l'édition 2017, ne s'était plus incliné sur l'ocre catalan depuis les 8e de finale de l'édition 2015 lorsque l'Italien Fabio Fognini l'avait éliminé.

Daniil Medvedev reste bloqué à quatre titres ATP. Cette saison, il a remporté le tournoi de Sofia.