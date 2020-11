L’ancien entraîneur de Goffin évoque l’arrivée du nouveau, Gigougnon, qu’il a aussi coaché en jeunes.

Thierry Van Cleemput, directeur technique de l’AFT, se souvient de l’époque où il avait David Goffin et Germain Gigougnon dans son équipe des moins de 16 ans. Depuis, il a coaché le premier cité jusqu’au top 10 et à la finale du Masters, et voit désormais le second se faire un nom dans le coaching au plus haut niveau. Alors qui de mieux placé que Van Cleemput pour analyser la situation de Goffin qui étrennera en 2021 sa nouvelle association avec Gigougnon ?