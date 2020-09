Nouveau directeur technique de l’AFT, Thierry Van Cleemput doit mettre en place la politique sportive qui permettra de former les futurs Rochus, Darcis, Goffin et Henin…

Ce dimanche, la 119e édition de Roland-Garros débutera à la Porte d’Auteuil. Une édition spéciale dont les trois coups ont été déplacés de mai à septembre à cause du Covid-19. Une édition qui n’accueillera qu’un minimum de fans, soit 1 000 par jour en plus des personnes accréditées.

Dans cette édition 2020, David Goffin sera le seul représentant francophone de notre pays dans le tableau final. Entraîneur du Liégeois sur le circuit international pendant cinq ans (2014 à 2019) après avoir travaillé à sa formation au tennis-études de Mons, Thierry Van Cleemput est revenu depuis le 1er février 2020 au centre de formation de l’AFT. Non pas dans le training d’entraîneur cette fois mais celui de directeur technique.

Lié par un contrat de quatre ans, le natif de Binche tentera dans le futur, via le plan stratégique 2020-2028 mis en place, de dénicher et de former les nouveaux talents francophones qui feront vibrer les fans belges de tennis dans un avenir plus ou moins proche.

Thierry Van Cleemput, quelle est finalement la mission d’un directeur technique à l’AFT ?