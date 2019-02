Lauréat de l'édition 2002 de l'Open d'Australie, le Suédois de 43 ans avait conseillé le Liégeois il y a trois ans. Le temps d'une saison, il avait joué le rôle de consultant auprès du duo Goffin-Van Cleemput.

Depuis quelques mois, l'ex-numéro 7 mondial s'était associé au Serbe Filip Krajinovic, 70e à l'ATP.

Mais la collaboration vient tout juste de s'éteindre prématurément. Via Twitter, Johansson a annoncé que son partenariat avec le finaliste du Masters 1000 de Paris en 2017 avait pris fin. J’ai beaucoup apprécié cette expérience. Filip est un joueur talentueux et une personne formidable sur et en dehors des courts de tennis. Je lui souhaite tout le meilleur pour le futur".

Faut-il voir un certaine coïncidence dans le timing de ce divorce? D'ici le tournoi de Marseille où Goffin s'alignera, on devrait sans doute en savoir plus. En attendant, le numéro 1 belge a rejoint son domicile à Monaco. Là où vit également le tacticien scandinave...