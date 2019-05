Le duo Johansson-Goffin est né il y a 3 mois. La période de prise de contact est achevée. Le tandem a trouvé son rythme de croisière même si les résultats n’ont pas récompensé ce travail.

"On se connaît de mieux en mieux" , dit Goffin. "Il me propose des trucs tantôt que j’aime tantôt que je n’aime pas. On dialogue beaucoup. Nous sommes fixés sur la manière avec laquelle nous voulons bosser."

Le dialogue est la base de leur relation. La passe difficile que traverse Goffin est au cœur des échanges.

"Je vis actuellement un moment que beaucoup de joueurs traversent. Tous ou presque connaissent une blessure ou une perte de confiance. Dans mon cas, j’ai une partie de ma carrière dans mon dos, mais je m’intéresse au futur. Qu’est-ce que je veux encore faire pour progresser ? J’espère reculer pour mieux sauter. J’ai toujours eu besoin de phases d’adaptation. En 2012, j’avais connu cette situation. J’ai encore la volonté de progresser. Je sens que je progresse."

Sa 30e place au classement ne l’empêche pas de dormir. "Je sais que tout mon jeu est là. Ma place est plutôt dans le top 20. Si je suis constant, je sais que je remonterai."

Thomas Johansson partage la confiance de son poulain.

"David se sent bien. Son niveau de jeu est plus constant. S’il joue à son niveau, il a des chances de gagner des matchs. Nous apprenons tous les jours", commençait l’entraîneur suédois. "Je lui demande de se concentrer sur des paramètres simples. Nous essayons d’avoir moins d’attente. Il est important qu’il reproduise en match ce qu’il réussit à l’entraînement. Seule la confiance amènera la régularité. Il est temps de casser ce stress."