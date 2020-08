Le coach de David Goffin nous a raconté à quoi ressemblait la vie dans la bulle de New York. Johansson s’est également montré satisfait du niveau de jeu du Liégeois même s’il s’attend à des débuts compliqués pour tout le monde.

Comment se passe la découverte de cette fameuse bulle ?

"Très bien ! Ils ont très bien fait les choses ici. Évidemment ce n’est pas facile… On peut seulement aller au stade ou à l’hôtel sinon on est exclus du tournoi. On doit rester dans l’un des deux hôtels officiels, ne prendre que les transports officiels, mais ils ont mis à disposition, pour les trente-deux premières têtes de série, les loges (‘suites’) fermées du court Arthur Ashe et c’est vraiment agréable, ça nous donne un peu d’intimité, ça aide à se détendre. Ils font de leur mieux, ils prennent toutes les précautions nécessaires : on est beaucoup testés, c’est très bien. On se sent en sécurité. À l’hôtel, ils ont organisé des activités pour passer le temps : tennis de table, simulateur de golf, food trucks qui viennent tous les soirs (italien, mexicain, grec, etc.). Ils font ce qu’ils peuvent."

(...)