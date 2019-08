Sans surprise, les deux numéros 1 mondiaux et tenants du titre à l'US Open, la Japonaise Naomi Osaka et le Serbe Novak Djokovic seront les têtes de série N.1 de la 4e levée du Grand Chelem, qui débute lundi à New York.

Le choc de ce premier tour dans le tableau féminin sera à n'en pas douter un certain Sharapova - Serena Williams qui sent la poudre.

Du côté des Belges, Van Uytvanck affrontera la Slovaque Kuzmova (WTA 54) pour son entrée en lice. Enfin, Mertens a hérité de la Suissesse Teichmann.

Chez les Hommes, Djokovic lancera son tournoi contre l'Espagnol Carballes Baena. David Goffin sera opposé au jeune Français Corentin Moutet. Steve Darcis devra lui se farcir Lajovic.