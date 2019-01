Le tableau de la roumaine ressemble à une journée en enfer.

Incroyable mais vrai, Simona Halep, finaliste en titre ici, retrouvera encore Kaia Kanepi au premier tour d’un tournoi du Grand Chelem. La n°1 mondiale, battue par l’Estonienne au premier tour de l’US Open, va devoir de nouveau défier la redoutable puissance adverse. Si elle réussit à prendre sa revanche, la route ne s’ouvrira pas plus pour autant puisque Venus Williams pourrait l’attendre au troisième tour… et Serena Williams en huitièmes ! Un carnage.

En quarts ? Garbiñe Muguruza, Daria Kasatkina ou Karolina Pliskova. Le terrain est miné de tous les côtés. Serena Williams, qui commence face à Tatjana Maria pourrait elle retrouver Eugenie Bouchard au deuxième tour avant de déjà se retrouver dans une zone de grand danger. Naomi Osaka, la championne de l’US Open, a un excellent tableau si elle parvient à garder ses émotions sous contrôle, même si un troisième tour face à Victoria Azarenka n’est pas à exclure. Elina Svitolina et Madison Keys ont elle aussi une partie de tableau qui peut les laisser espérer aller loin.

Dans le bas du tableau, Angelique Kerber n’aura pas la tâche facile avec Donna Vekic au troisième tour, potentiellement Julia Goerges en huitièmes et Sloane Stephens ou Kiki Bertens en quarts. Mais c’est l’autre moitié de ce tableau qui devrait être la plus explosive puisqu’on y trouve Petra Kvitova, la sensationnelle Aryna Sabalenka, Ashleigh Barty, Jelena Ostapenko, Maria Sharapova et Caroline Wozniacki. Boum, boum, boum à tous les étages !

Qui sinon pour créer la surprise dans le bas du tableau ? Sans doute l’Estonienne Anett Kontaveit, la Tchèque Katerina Siniakova, la Suissesse Belinda Bencic ou encore la Croate Petra Martic. On suivra également le futur du jeu, l’Américaine de 17 ans, Amanda Anisimova. Encore une fois le tableau féminin est très ouvert et on devrait assister à des matches à fort suspense.​