Le refrain est connu de tous, Benoît Paire aime défrayer la chronique. Il avait frappé fort la semaine dernière avec des déclarations tapageuses. Le Français avait fait part de son désarroi à propos de sa situation actuelle et avait parlé de sa fiche de paye. "J’arrive, je prends un peu d’argent et je pars au tournoi suivant: je fais mon boulot. Ce qui est surprenant avec le circuit actuel, c’est qu’il y a beaucoup de bénéfices à perdre. Là, si tu gagnes un ATP 250, tu n’empoches plus que 30.000 dollars (25.000 euros). Moi, avec des bye, j’ai pris 10.000 (8.400 euros) à chaque fois en perdant directement. Pourquoi t’arracher comme un dingue pour gagner à peine plus?"

Des déclarations qui font tâche dans un monde où les rémunérations sont presque considérées comme un sujet tabou. Ce comportement a eu le don d'énerver Toni Nadal, oncle et entraîneur historique de Rafa. "Ce qu'il a dit n'est pas correct. Il ne rend pas service au tennis, ne se rend pas service non plus. C'est aussi accorder peu de valeur à l'effort. S'il est fatigué de la situation actuelle, il vaudrait mieux qu'il le garde pour lui. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas se battre" a clamé Nadal au micro de la radio Antena 3 Desportes.

Sur Twitter, l'enfant terrible du tennis français n'a pas voulu commenter des propos qui l'accablent. "Je ne vais faire aucune polémique.. je respecte énormément Toni Nadal pour la personne qu'il est et ce qu'il a apporté au tennis."