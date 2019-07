Novak Djokovic: “Je suis honoré d’avoir Goran Ivanisevic dans mon camp. Nous sommes tombés d’accord pour collaborer durant Wimbledon et, espérons-le, encore à l’avenir.”

© DR

Les Tops

Steve Darcis

Le Liégeois était au fond du trou sportivement et mentalement, mais il revient toujours de l’enfer. Il l’a encore prouvé lors d’une levée du Grand Chelem en battant Mischa Zverev 6-2, 6-4, 6-4. Il remporte son premier match en Grand Chelem depuis tout juste deux ans.

Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas.

Les deux jeunes loups aux dents longues ont mordu la poussière dès le premier tour à Londres. Tsitsipas avait sauvé deux balles de match dans la quatrième manche, mais Thomas Fabbiano a tenu le coup en remportant 6-3 le set décisif. Quant à Alexander Zverev, il n’a pas eu droit au cinquième set vu que Jiri Vesely l’a renvoyé au vestiaire avant.

4/6 pour les Belges

Outre Darcis, David Goffin (sur un triple 6-4 infligé à l'Américain Klahn), Kirsten Flipkens (6-1, 6-3 contre Jakusovic) et Yanina Wiclmayer (6-4, 6-3 contre Peterson) se sont brillament qualifiés. Seuls Bemelmans et Bonaventure ont dû s'incliner. Un beau bulletin pour les Belges dans l'ensemble.





Les Flops

Marketa Vondrousova

La Tchèque avait capté toute la lumière lors de sa finale à Roland-Garros. Depuis qu’elle a quitté Paris, les succès lui tournent le dos. À Eastbourne, elle n’a pas franchi le deuxième tour. À Wimbledon, la 14 e joueuse mondiale a quitté la scène dès ses premiers pas. Madison Brengle, aidée par ses trois tournois ITF disputés sur gazon, avait du rythme dans les jambes. Elle l’a emporté 6-4, 6-4.

Naomi Osaka.

La lauréate à l’Open d’Australie n’en finit plus de décevoir en Grand Chelem. Après son échec au troisième tour à Roland-Garros, l’ancienne numéro un mondiale a chuté d’entrée à Wimbledon. Elle n’a pas trouvé les solutions pour contrer Yulia Putintseva 7-6 (4), 6-2.





La photo

Sir Jackie et Victoria Stewart sont venus voir la vitesse de la balle sur le gazon de Wimbledon en attendant de revoir les F1 en action sur le circuit de Silverstone le 14 juillet.

© DR



Le Buzz du jour

Wimbledon nourrit une image de tournoi où rien ne change depuis plus d’un siècle. Erreur ! Cette année, les arbitres ont opéré une révolution. Désormais, les annonces faites lors de l’évolution des scores des matchs femmes ne s’encombreront plus de “Miss”(mademoiselle) ou “Mrs”(madame) avant le nom de famille des joueuses. En cas d’utilisation du hawk-eye ou d’un avertissement, l’arbitre utilisera avant le nom de famille le plus neutre, “Miss”.