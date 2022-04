Touchée ensuite assez fortement par le coronavirus, elle n'a pu continuer la compétition et se remet lentement, a-t-elle fait savoir samedi sur son compte Instagram. "Je voulais juste faire le point de ma situation aujourd'hui", écrit Wickmayer. "Pendant mon infection au coronavirus, j'ai été très malade. Je prends vraiment mon temps maintenant pour récupérer et me reconstruire. Je fais un peu de cardio tous les jours et j'écoute mon corps pour savoir où se situent les limites. J'espère pouvoir reprendre la compétition au début du mois de mai."

"Je crois que chaque coup dur est une occasion de grandir en tant que personne", conclut Wickmayer sur une note positive.

Âgée de 32 ans, Yanina Wickmayer fut demi-finaliste de l'US Open en 2009. Elle a remporté cinq titres WTA en simple et deux en double dans sa carrière et occupé la 12e place mondiale. Elle pointe désormais à la 855e place.