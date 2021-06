Elise Mertens arrivera à Wimbledon sans avoir connu la victoire sur gazon cette saison. Mardi, la numéro un belge a été éliminée au 1er tour du tournoi d'Eastbourne, en Grande-Bretagne, une épreuve WTA dotée de 565.530 dollars. Elise Mertens, 16e mondiale et 7e tête de série, s'est inclinée en trois sets 0-6, 7-6 (7/4), 7-5 face à l'Américaine Cori Gauff (WTA 23) après 2h13 de jeu. Tout avait pourtant bien commencé pour Elise Mertens, qui avait déroulé dans le 1er set, enlevé 6-0 en 22 minutes. La Limbourgeoise a ensuite mené 3-1 dans la 2e manche mais a vu la jeune Américaine revenir dans le match et forcer le tie-break, dans lequel Mertens a sans cesse été menée. Mertens s'est encore retrouvée devant dans le 3e set, en menant 4-2 et 5-4 mais n'est jamais parvenue à conclure.

Coco Gauff affrontera au 2e tour la Lettonne Anastasija Sevastova (WTA 61), qui a pour sa part écarté l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 67) en trois manches 6-1, 6-7 (6/8), 6-4.

A quelques jours de Wimbledon, qui débute lundi, Elise Mertens court elle toujours après une première victoire sur gazon en 2021. La semaine dernière, la Limbourgeoise avait été sortie par l'Australienne Ajla Tomljanovic dès son entrée en lice à Birmingham pour son premier match sur herbe de l'année.