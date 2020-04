Notre compatriote a fait parler sa vision du jeu pour écarter le Français.

Opposé, ce lundi soir, à son ami le Français Lucas Pouille dans son premier match du tournoi de tennis virtuel de Madrid, David Goffin (ATP 10) a montré qu'il se débrouillait bien avec une manette entre les mains. Notre compatriote a remporté la rencontre 3-1. Habillé de noir dans le jeu mais aussi dans son divan, le Liégeois a sorti quelques beaux coups pour prendre le dessus et a prouvé qu'il s'est bien entraîné au service. Coup avec lequel il a notamment conclu la partie. La compétition se déroule en ligne sous PlayStation via le jeu Tennis World Tour. Les joueurs jouant depuis leur maison ou appartement. Lors des deux prochains matchs dans son groupe, notre compatriote défiera l'Allemand Alexander Zverev et le Russe Karen Khachanov. Plus tôt dans la journée, Rafael Nadal a battu Denis Shapovalov avant de se retirer pour un match de charité à cause d'une blessure au dos selon les commentateurs.

© D.R.



Les deux meilleurs de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale. Chaque match est disputé au meilleur des trois jeu gagnants avec un tie-break à 3-3. Pour rappel, seize joueurs et autant de joueuses s'affrontent virtuellement pour la bonne cause. En effet, le tournoi a pour but d'aider à collecter des fonds en faveur des joueurs les plus touchés par le manque de revenus consécutif à l'arrêt des compétitions. La compétition tant masculine que féminine est dotée de 150.000 euros. Les vainqueurs peuvent décider du montant qu'ils souhaitent donner aux joueurs en difficulté. Un autre don de 50.000 euros est prévu pour réduire l'impact social de la pandémie. Le tennis réel est suspendu au moins jusqu'au 13 juillet en raison la pandémie de coronavirus.