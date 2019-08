L'avis de notre consultant Michel Bouhoule avant la finale de Goffin à Cincinnati.

1. Sur les bons rails

"Malgré un redémarrage un peu compliqué après Wimbledon, David a rapidement retrouvé ses sensations et ce qui faisait sa force sur gazon : un jeu en cadence, en prenant la balle tôt à hauteur de hanche. Le ciment lui convient même encore mieux !"

2. Quelle belle énergie !

"Quand on se rappelle d’où il vient, avec ses nombreux tracas l’an dernier, après Cincinnati justement, il propose une toute autre énergie. Son ratio de victoire se montre encourageant et cela s’appuie sur son jeu défensif encore plus convaincant."

3. Pas un exploit mais un palier

"Il n’a pas fait tomber de Top 10, donc ce n’est pas un exploit selon moi. Mais il a tenu son rang contre des joueurs moins bien classés que lui, alors que ce n’est pas un leader par nature. Tous les signaux sont au vert pour encore passer une étape en finale !"