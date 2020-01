Mertens se console avec le double

Elise Mertens n’a pas reproduit le parcours merveilleux de 2017. La Limbourgeoise a tenté de résister à la 4e tête de série Simona Halep. La Roumaine, qui avait perdu en finale à Doha l’an passé face à Mertens, a dicté le jeu et sa loi pour s’imposer en 1h38 6-4, 6-4. Quelques heures plus tard, elle est remontée sur le court au côté d’Aryna Sabalenka. Elle s’est consolée en battant les têtes de série n°13 Kudermetova et Riske 5-7, 6-3, 6-2.

Thiem répond avec sa raquette aux critiques de son ex-coach Thomas Muster

Le 8 janvier, la collaboration entre Dominic Thiem et une légende de son pays Thomas Muster avait excité les médias autrichiens et du monde. L’idylle sportive a duré moins de 20 jours. Dominic Thiem, qui se sentait mis sous pression en permanence avait juste confié qu’il valait « mieux en rester là. » Thomas Muster n’avait pas hésité à critiquer un peu plus. « Pour être honnête, je me suis vu dans un rôle pendant les deux prochaines années. C’est un bon gars qui aime beaucoup apprendre. Il a des lacunes. Il doit beaucoup travailler. Il doit rattaper son retard technique, physique et surtout mental. Il y a des maisons qui ont l’air bien de l’extérieur, merveilleuse même… mais on sait rarement qui vit à l’intérieur. » Dominic Thiem est en train pourtant de réaliser son meilleur résultat à Melbourne. Il a largement dominé le Français Gaël Monfils en 3 sets 6-2, 6-4, 6-4 pour rejoindre les quarts de finale où la 5e tête de série affrontera soit Rafael Nadal, soit Nick Kyrgios.

La phrase

« Un lundi pourri. Il y a des choses bien plus tragiques que la perte d’un match de tennis. »

De Gaël Monfils. Le Français, balayé par Dominic Thiem qu’il n’a jamais battu en 6 affrontements, a rendu hommage à l’une de ses idoles qui est partie beaucoup trop tôt, Kobe Bryant

Le chiffre

2002

Dominic Thiem est le premier joueur autrichien à se qualifier pour les quarts de finale à Melbourne depuis Stefan Koubek en 2002.

Kontaveit revient de l’enfer et fait pleurer Swiatek

Anett Kontaveit est probablement la joueuse la moins connue encore en lice alors que l’Estonienne est 28e tête de série. A 24 ans, la native de Viismi a remporté un titre WTA, en 2017 à Rosmalen. A Melbourne, elle a sorti le grand jeu pour balayer Melinda Bencic, tête de série n°6 6-0, 6-1.

Le match n’a pas été une partie de plaisir. Après avoir perdu le premier set au tie-break, elle a laissé filer son service (2-0) avant de lutter pour revenir. Le 3e set a été complètement fou. Swiatek est revenue de 1-5 à 5-5 avant de craquer 6-7, 7-5, 7-5. Swiatek a quitté le court en larmes.

Après avoir échoué à 3 reprises en huitièmes de finale, elle a enfin franchi ce cap. Elle a conrôlé ses nerfs pour battre la jeune promesse venue de Pologne, Iga Swiatek, 18 ans seulement. Kontaveit écrit l’histoire de son pays en devenant la première Estonienne à jouer les quarts de finale à l’Open d’Australie. Elle défiera en quart Simona Halep.

Garbine Muguruza est sur le bon chemin grâce à Conchita

Garbine Muguruza revient dans le coup. En 2016 et 2017, elle était la joueuse en vue. L’Espagnole, d’origine vénézuelienne, avait remporté Roland Garros en 2016 et Wimbledon en 2017. Sa première place mondiale en septembre 2017 semblait une évidence. Petit à petit, elle s’est éteinte. En 2019, elle est même sortie du Top 30. Elle a alors décidé de bosser avec Conchita Martinez, une légende de son pays. La collaboration est heureuse. A Melbourne, elle a rejoint les quarts de finale après sa victoire facile sur Kiki Bertens 6-3, 6-3.

Junior garçon : il n’y a déjà plus de joueur belge

Notre junior Alexander Hoogmartens défiait au 2e tour le Suisse L. Riedi (n°6). Il n’a pas fait le poids et s’est incliné 6-3, 6-2. Au premier tour, il avait battu une wild card australienne D. Pharm 6-3, 6-3. Il était le seul Belge du tableau.

Kenin prépare son quart par une défaite en double. Jabeur aussi

L’Américaine Sofia Kenin, associée à l’originale Bethanie Mattek-Sands, a préparé son quart de finale contre la Tunisienne Ons Jabeur par une défaite en double face aux Tchèques Krejoikova et Siniakova (n°4) 7-5, 3-6, 7-5. Le match a duré 2h38. A 21 ans, Sofia Kenin, qui est 15e mondiale, a déjà remporté 3 titres. En 11 participations à une levée du Grand Chelem, elle avait déjà atteint les huitièmes de finale à Roland Garros en 2019. A Melbourne, elle a une bonne chance de se hisser en quart de finale. Elle jouera la nuit prochaine la Tunisienne Ons Jabeur qui n’est pas tête de série. Ons Jabeur, aussi, s’est inclinée en double lundi.