Petit résumé de ce qui s’est déroulé la nuit dernière lors de la quatrième journée de l’Australian Open.

La pluie s’invite au programme

Il a plu cette nuit à Melbourne et donc les matchs sur les courts extérieurs qui ne pouvaient pas être protégés par les toits ont commencé avec plus d’une autre de retard. L’eau s’est mélangée avec de la poussière ce qui a fait perdre du temps aux équipes techniques de l’Australian Open qui ont galéré pour nettoyer les courts. Les courts où David Goffin et Elise Mertens devaient jouer sont concernés par ce problème.

Saignement du nez pour Daniil Medvedev

Assez nerveux et pas très content de son jeu lors du premier tour face à Frances Tiafoe, Daniil Medvedev a rectifié le tir cette nuit avec une première balle de retour (19 aces) et une sérénité retrouvée. Le quatrième joueur mondial a maîtrisé son sujet pour s’imposer en trois sets (7-5, 6-1, 6-3) contre Pedro Martinez. Le Russe n’a jamais été inquiété si ce n’est dans le premier set où il a été mené 4-2 après avoir raté une volée facile. Sa seule vraie petite frayeur sera venue de son corps avec un saignement de nez survenu à 7-5, 5-0.

Toutes les Françaises à la maison

Dernière représentante française dans le tableau féminin, Alizé Cornet s’est inclinée (6-4, 6-2) contre la Croate Donna Vekic (n°19). La Niçoise, qui a fêté ses trente ans mercredi, a offert une belle résistance mais n’a pas réussi à casser la cadence de la Croate, qui a réussi 38 coups gagnants en une heure et demie. Pour l’anecdote, sachez qu’avec 53 participations consécutives en Grand Chelem (elle n’en a pas manqué un depuis l’Open d’Australie 2007), détient la plus grande série parmi les joueuses en activité.

Un vrai match de filles pour Bencic

La septième joueuse mondiale, Belinda Bencic n’est pas tombée dans le piège tendu par Jelena Ostapenko. À la faveur d’une belle remontada au second set, la Suissesse s’est qualifiée pour les seizièmes de finale. Elle s’est imposée 7-5 7-5 après avoir été menée 5-2 15-30. Mais Bencic a gardé son calme et son rythme pour conclure en 1h42. “Ce fut un match féminin dans toute sa splendeur avec beaucoup de hauts et de bas, expliqua la protégée de Marion Bartoli. Je n’ai jamais paniqué. Ce fut la clé.”

Garbiñe Muguruza toujours dans la douleur

Qualifiée au premier tour après un beau retournement de situation (menée 6-0, elle s’est ensuite imposée 1-6, 0-6 dans les deuxième et troisième sets), l’Espagnole Garbiñe Muguruza a cette fois pris la mesure de la locale Ajla Tomljanović (6-3, 3-6, 6-3). La lauréate de Roland-Garros en 2016 et de Wimbledon en 2017 se montrait d’ailleurs satisfaite de sa prestation après la rencontre : “Je n’ai pas été surprise par la difficulté du match, car je m’y attendais, expliquait l’ancienne numéro 1 mondiale. Nous avions déjà joué des très bons matchs l’une contre l’autre. J’étais prête pour une bataille difficile dont je suis sorti victorieuse. Le troisième set a été très serré. Je suis très contente de la façon dont j’ai joué et de la façon dont j’ai réussi à terminer ce match."

Le fantasque Gulbis continue sa route

Porté disparu depuis trop longtemps, le fantasque letton, Ernests Gulbis a fait un retour remarqué sur le devant de la scène en éliminant au premier tour le 22e mondial, Félix Auger-Aliassime. Sorti des qualifications, celui qui navigue au-delà la 200e place au ranking ATP a confirmé au deuxième tour sa rigueur en Australie en dominant assez facilement Aljaž Bedene (7-5, 6-3, 6-2).

86

La Tchèque Karolina Pliskova n’a eu aucune difficulté à se qualifier pour le troisième tour. La deuxième tête de série à Melbourne a éliminé l’Allemande Laura Siegemund en deux manches identiques de 6-3 et 86 minutes.