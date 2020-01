Serena Williams prend la porte

C’est la grosse surprise de la nuit à Melbourne, Serena Williams, 9e mondiale en quête d’un 24e titre en Grand Chelem, a été éliminée dès le 3e tour par la Chinoise Qiang Wang (WTA 29) sur le score de 6-4, 6-7 (2/7), 7-5. L’Américaine de 38 ans, titrée sept fois à Melbourne, a commis trop de fautes directes (56, contre 20 à Wang) face à une adversaire très solide. Elle avait pourtant balayé cette dernière 6-1, 6-0 en 44 minutes lors de leur dernière rencontre, en quarts de finale du dernier US Open. “Mon équipe a toujours cru que je pouvais le faire. Après ma défaite à l’US Open, j’ai travaillé dur sur et en dehors du court et c’était vraiment du bon travail”, a déclaré la Chinoise, qui affrontera la Tunisienne Ons Jabeur (78e) pour une place en quarts de finale à Melbourne. “Au deuxième set j’ai perdu ma lucidité, mais je suis restée calme, mon esprit m’a dit de rester concentrée”, a-t-elle ajouté, après avoir conclu sur sa troisième balle de match, sur le service adverse. La cadette des soeurs Williams n’avait plus été éliminée si tôt à Melbourne depuis 2006. Elle n’avait pas joué le tournoi en 2011 et 2018. Son plus mauvais résultat en Grand Chelem remontait à son élimination au 3e tour à Roland-Garros 2019.

Fin de carrière pour Caroline Wozniacki

L’ancienne numéro 1 mondiale, la Danoise Caroline Wozniacki a terminé sa carrière sur une défaite 7-5, 3-6, 7-5 face à la Tunisienne Ons Jabeur (78e). “Ce que j’ai réussi sur les courts a été incroyable. Le soutien de mon père qui m’a coaché toutes ces années. Voilà, ce sont des souvenirs qui ne me quitteront jamais. Je pleure, mais je suis heureuse”, a-t-elle déclaré avant de quitter la Margaret Court Arena pour la dernière fois. La Danoise (36e) avait annoncé le 6 décembre que l’Open d’Australie, qu’elle a remporté en 2018, serait son tout dernier tournoi. “Je suis professionnelle depuis l’âge de 15 ans et au cours de cette période j’ai vécu un extraordinaire premier chapitre de ma vie”, avait-elle expliqué en annonçant en décembre sa décision d’arrêter le tennis. Elle avait fait savoir en octobre 2018 qu’elle souffrait de polyarthrite rhumatoïde, une maladie inflammatoire qui s’attaque aux articulations. “Ces derniers mois j’ai compris qu’il y avait beaucoup plus de choses que je voudrais faire en dehors du tennis. Epouser David (NdlR : Lee, l’ancien joueur de basket en NBA) en était une et fonder une famille également, tout en continuant de voyager autour du monde pour sensibiliser les gens à la polyarthrite rhumatoïde”, avait-elle ajouté, en précisant que sa décision d’arrêter le tennis professionnel “n’avait rien à voir avec (sa) santé”. Wozniacki a été n°1 mondiale durant 71 semaines entre octobre 2010 et février 2018 après son titre à Melbourne à l’âge de 28 ans. Au total, elle a remporté 30 titres dont un en Grand Chelem (Australie 2018) et les Masters de fin d’année à Singapour (2017) et a joué 25 finales dont deux à l’US Open (2009, 2014).

La n°1 mondiale poursuit sa route

La numéro 1 mondiale Ashleigh Barty a décroché le premier ticket pour les 8es de finale en battant presque sans trembler la Kazakhe Elena Rybakina (26e) 6-3, 6-2 en 1h18. “Il fallait être présente tout le temps. C’est certainement mon meilleur match de l’été (australien)”, a estimé l’Australienne de 23 ans. Devant son public, Barty a eu du mal à se mettre en route et a cédé son service dès le premier jeu de la rencontre, mettant en confiance son adversaire. Mais celle-ci n’a pas tenu longtemps : à 1-2, Barty s’est remise dans le sens de la marche pour débreaker et enchaîner quatre jeux victorieux qui lui ont donné l’avantage 5-2. Elle a eu une balle de set sur le jeu de service de Rybakina, mais n’a bouclé l’a première manche que quelques points plus tard, sur son service. La seconde manche a été à sens unique.

Cela passe pour Kirsten Flipkens en double

Kirsten Flipkens (WTA 24 en double) s’est imposée au premier tour du double dames. Notre compatriote associé à l’Américaine Taylor Townsend (WTA 80), l’a emporté contre l’Allemande Tatjana Maria (WTA 137) et la Lettone Anastasija Sevastova (WTA 153) sur le score de 6-4, 6-4 après 1h19 de jeu. La paire belgo-américaine aura la lourde tâche de défier les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, têtes de série n°4 du tableau et qui comptent deux victoires en Grand Chelem ensemble, à Roland-Garros et Wimbledon en 2018.

La Grèce au féminin…

La Grecque Maria Sakkari, tête de série numéro 22, a sorti l’Américaine Madison Keys (10e tête de série) sur le score de 6-4, 6-4 après une solide rencontre.

Petra Kvitova n’a pas traîné sur le court en ne laissant que trois petits jeux à la Russe Ekaterina Alexandrova 6-1, 6-2. Dans le tableau masculin, il n’aura fallu que trois sets à l’Argentin Diego Schwartzman pour éliminer Lajovic (6-2, 6-3, 7-6). Marton Fucsovics a été tout aussi expéditif pour se défaire de Tommy Paul (6-1, 6-1, 6-4).