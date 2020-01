Dominic Thiem (ATP 5/N.5) s'est qualifié pour le dernier carré de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem 2020. L'Autrichien a battu le N.1 mondial espagnol Rafael Nadal sur le score de 7-6 (3), 7-6 (4), 4-6 et 7-6 (6) après une bataille de 4h10 de jeu. Le scénario dans les deux premières manches aura été identique. Le Taureau de Manacor, en quête d'un vingtième sacre en Grand Chelem pour égaler Roger Federer, a chaque fois pris le service de son adversaire en premier. Mais Thiem, qui n'avait jamais battu Nadal dans un tournoi majeur avant ce rendez-vous, est parvenu à revenir pour forcer le jeu décisif. Et l'Autrichien de 26 ans y a chaque fois mieux négocié les points importants que son adversaire, remportant les deux tie breaks, 7-3 puis 7-4, non sans un brin de réussite avec le filet.

Ce 14e duel entre les deux hommes a vu Nadal commettre moins d'erreurs que Thiem dans le troisième set. Profitant aussi d'une petite baisse de régime au service de l'Autrichien, l'Espagnol de 33 ans a pris la mise en jeu de son adversaire au moment opportun afin de se relancer (4-6).

Jusque-là dominateur d'une rencontre remarquable par son l'intensité et son niveau de jeu, Thiem a d'abord sauvé trois balles de break en début de quatrième set avant de lui-même prendre le large dans le jeu suivant (3-1). Servant pour le gain du match, il a vendangé son jeu en commettant trois fautes en coup droit et une double faute.

Exemplaire de jusqu'au-boutisme malgré un peu de frustration, Nadal a donc forcé un troisième jeu décisif. Après avoir loupé deux balles de match, l'Autrichien, qui a profité une nouvelle fois de l'aide du filet, a conclu la rencontre sur une faute de Nadal.

Nadal gardera sa place sur le trône de l'ATP sauf si Novak Djokovic venait à remporter le tournoi pour la huitième fois de sa carrière.

Dominic Thiem affrontera Alexander Zverev (ATP 7) pour une place en finale. Mercredi en début de journée, l'Allemand de 22 ans a battu l'expérimenté Suisse Stan Wawrinka (ATP 15) sur le score de 1-6, 6-3, 6-4, 6-2 afin de se qualifier pour la première demi-finale de sa carrière en Grand Chelem. Le droitier de Wiener Neustadt mène 6 victories à 2 contre Zverev