Un quatorzième sacre puis... les béquilles ! Dimanche, Rafael Nadal a remporté un nouveau Roland-Garros. Un trophée qui le range encore un peu plus dans la case extraterrestre du Grand Chelem français.

Pourtant, rien n'a été simple physiquement pour le Majorquin. Blessé et souffrant du syndrome de Müller-Weiss au pied gauche, l'Espagnol a dû jouer sous infiltration pour tenir le coup. Ce qui a provoqué de vives polémiques sur la terre de la petite balle jaune. À tel point qu'il n'avait "plus de sensation" dans son pied souffrant.

Pour tenter de soigner ce problème récalcitrant, Rafael Nadal a été aperçu à Barcelone en vue de recevoir un traitement. Certaines images de son arrivée ont fuité sur les réseaux sociaux. Et le tennisman a l'air de souffrir plus que jamais. Il est d'ailleurs arrivé en béquilles avant son retour vers Majorque pour se reposer. En Catalogne, il a connu la première étape de ses soins pour essayer de ne plus subir d'injections. On ne sait pas si ce traitement fonctionnera et si celui qui a désormais 22 Grand-Chelem à son actif pourra continuer sa carrière dans les meilleures conditions.