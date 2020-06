On irait pas faire un tennis ? Dès que l’invitation est lancée, vient souvent le moment où tombent les questions : où ? Quand ? Et combien ? Sauf miracle ou terrains réservés longtemps à l’avance, c’est peine perdue. Et tant pis pour le double mixte et le Spritz à la buvette dans la foulée.

Désormais, l’application mobile Anybuddy peut vous aider. Lancée en 2017 par une startup de Lille, elle vient de débarquer en Belgique plus précisément à Bruxelles et environs. Le principe est simple : vous souhaitez trouver un terrain de tennis disponible, vous pouvez grâce à l’appli connaître les disponibilités dans les clubs de la région. En trois clics, vous pouvez réserver et payer.

Pas besoin d’être membre d’un club ou même d’être officiellement affilié. C’est le tennis à la carte pour tout le monde à tout moment. La startup propose même à ses clubs partenaires d’automatiser l’accès aux terrains en installant gratuitement des boîtiers sécurisés. Objectif : des joueurs non membres d’un club peuvent venir jouer et repartir après leur match sans avoir eu le moindre contact avec une troisième personne. Idéal en cette période où le coronavirus n’a pas encore disparu.

Outre le tennis, des terrains de badminton, squash et padel sont disponibles. Parmi les nombreux partenariats (avec plusieurs surfaces comme la terre battue, le quick,…) figurent entre autres le club de Justine Henin, l’ex-numéro un mondiale, B.Sports ou encore le Roseau Bruxelles. Présente à Bruxelles et environ, l’appli espère, dans la courant de cette année 2020, s’élargir à d’autres villes du pays.